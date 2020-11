뉴욕증시, 코로나 백신·옐런 재무장관 취임 기대에 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신에 대한 희망과 재닛 옐런 전 연방준비제도(Fed) 의장의 재무부 장관 내정 소식에 힘입어 강세를 보였다.

23일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 327.79포인트(1.12%) 상승한 2만9591.27에, S&P500 지수는 20.05포인트(0.56%) 오른 3577.59에, 나스닥 지수는 25.66포인트(0.22%) 상승한 1만1880.63에 거래를 마쳤다.

코로나19 백신 보급 기대감이 다우 지수를 다시 끌어올렸다. 비대면 수혜 주인 나스닥의 상승은 상대적으로 제한됐다.

화이자와 모더나에 이어 이날은 영국 옥스퍼드 대학과 제약사 아스트라제네카가 개발 중인 백신이 3차 임상시험에서 평균 약 70%의 면역 효과를 보인 것으로 발표됐다.

재닛 옐런 전 Fed 의장이 조 바이든 차기 행정부의 초대 재무장관에 내정됐다는 소식도 장 막판 투자 심리를 자극했다는 평가다.

이날 발표된 경제지표는 호조였다. IHS마킷이 발표한 11월 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 57.7로 시장 예상을 대폭 상회했다. 제조업 PMI도 56.7로 2014년 9월 이후 최고치를 기록했다.

코로나19 재확산 속에 고용시장은 다소 부진한 모습을 보였지만 서비스업과 제조업의 경기는 예상보다 양호했다.

국제 유가와 금값은 백신 기대감에 상반되게 반응했다. 백신 보급으로 인한 경제 회복 기대감에 내년 1월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 1.5%(0.64달러) 오른 43.06달러에 거래를 마쳤다.

반면 12월 인도분 금은 안전자산 선호 심리가 하락하며 온스당 1.8%(34.60달러) 떨어진 1837.80달러에 장을 마감했다.

