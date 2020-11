내년도 1학기 국가장학금 다음달 29일까지 신청 접수

학자금 지원 8구간 이하 B학점 이상부터

[아시아경제 이현주 기자] 내년도 1학기에 받을 수 있는 국가장학금 신청이 24일부터 시작된다.

교육부와 한국장학재단은 2021학년도 1학기 1차 국가장학금을 내일부터 다음달 29일 오후 6시까지 신청 받는다고 23일 밝혔다.

국가장학금은 학자금 지원 8구간 이하인 대학생 중 직전 학기 성적이 B학점을 충족한 학생에게 지원되는 소득연계형 장학금이다. 연간 520만원부터 67만5000원 범위 내에서 지원된다. 다만 기초·차상위 계층 학생은 C학점 이상이면 신청 가능하다.

신청대상은 재학생· 입학예정자·편입생·재입학생·복학생이다. 입학예정자는 현재 고등학교3학년고 재수생도 신청이 가능하다.

한국장학재단 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통해 24시간 신청하면 된다. 신청 마감일에는 신청자가 몰려 접속이 원활하지 않을 수 있어 미리 신청해야 한다.

신청자는 심사 서류를 제출하고 31일 오후 6시까지 가구원 정보 제공 동의를 완료해야 한다. 서류 제출이 필요한 지는 신청 1~3일 후 재단 홈페이지와 문자 안내로 확인이 가능하다.

자세한 상담은 재단 홈페이지와 전화 상담실을 통해 가능하다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr