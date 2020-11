[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 허성무 창원시장이 '한국재료연구원' 출범을 기념해 축하 메시지를 전했다.

허성무 시장은 "104만 창원시민과 더불어 한국재료연구원의 출범을 진심으로 환영한다"고 밝히며 지난 2년 반동안 창원과 서울을 수없이 오가며 재료연구원 승격을 위해 애썼던 시간들을 회고했다.

아울러 한국재료연구원 시대의 개막이 높아지는 기술장벽과 수출규제의 파고를 넘는 소재산업 강국 실현을 위한 첫걸음이자 기계산업의 메카인 창원에 신제조시대를 여는 대전환점이 되리라 확신한다고 기대했다.

한편 재료연구원은 지난 1976년 한국 기계금속연구소로 출발해 기계연구원 창원분원과 부설 재료연구소를 거쳐 지난 4월 국회에서 관련법이 통과돼 원 승격이 확정됐다.

