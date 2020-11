민주당, 신공항 특별법 신속 추진…이낙연 "거당적 지원"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 '동남권 신공항 추진단'을 꾸려 특별법 제정을 신속히 추진하기로 했다.

최인호 민주당 수석 대변인은 17일 브리핑을 통해 "정부가 동남권 신공항 사업을 최대한 신속하게 추진할 수 있도록 법률적·재정적 지원에 최선을 다할 것"이라며 이같이 밝혔다.

추진단장은 한정애 정책위원회 의장이, 부단장은 부산과 울산, 경남의 시도당 위원장과 국토교통위원회 간사가 맡는다. 특별법 대표발의는 한정애 의장이 한다.

최 대변인은 "최근 국토교통위원회에서 의결되어 예결위에서 심사 중인 ‘가덕신공항 적정성 검토를 위한 연구용역비’를 이번 정기국회에서 반드시 확보하겠다"면서 "동남권 신공항을 행정 절차의 생략 없이 일정을 최대한 단축하기 위해 특별법 제정을 신속하게 추진하겠다"고 했다.

이낙연 민주당 대표는 이날 동남권 관문공항 추진을 위한 긴급 대책회의에서 "국민의힘 김종인 비대위원장도 검토 의사를 밝히셨다. 다행으로 생각한다"면서 "우리 앞에 놓인 과제는 합법적 절차를 신속히 진행하는 일이다. 부울경 시도민들께 더 이상의 희망고문은 없도록 해야 한다"고 강조했다.

그는 이어 "법적 보완과 신속한 조사 등을 포함한 다양하고 광범한 준비가 필요할 것"이라며 "그 일을 전담할 기구를 정책위와 국회 국토교통위원회 소속 의원 및 부울경 의원 등으로 구성해 가동하고 거당적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 또 "가덕도에 공항이 들어선다면 항만과 철도와 공항이 이어지는 트라이포트가 구축된다. 물류와 이동의 확대 발전에 획기적으로 기여할 수 있을 것"이라고 평가했다. 부산이 2030년 세계박람회를 유치하려 한다는 점을 들어 "신공항은 세계박람회 유치 단계에서부터 영향을 줄 것이다. 그런 점도 감안해 기민하고 치밀하게 대처해야 한다"고 했다.

김태년 민주당 원내대표는 "이번 검증위원회 결정에 대해 정치적 해석을 내리는 것은 또 다른 갈등과 분열을 부추기는 행동"이라며 "야당은 지역갈등을 조장하지 말고 검증위원회의 결정을 있는 그대로 받아들일 것을 촉구한다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr