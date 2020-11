'다회용 포장재 배송' 시범 적용…"1회용 택배상자 13만개 줄인다"

환경부와 수원시, 업계와 손잡고 업무협약 체결

'다회용 수송 포장재' 수원 권선구서 시범 적용

[아시아경제 김보경 기자] 정부와 지자체, 민간기업이 협력해 1회용 택배 종이상자 대신 다회용 포장재를 활용해 배송하는 시범 사업을 실시한다.

환경부는 17일 수원시청에서 수원시, 롯데마트, NS홈쇼핑, 오아시스, 온다고 등과 1회용 택배 포장재를 줄이기 위한 '다회용 수송 포장재 사용 시범적용을 위한 업무협약'을 체결했다.

협약식에는 조명래 환경부 장관을 비롯해 염태영 수원시장, 정재우 롯데마트 디지털본부장, 조항목 NS홈쇼핑 대표, 안준형 오아시스 부사장, 윤형석 온다고 대표가 참석했다.

협약은 여러 번 사용 가능한 다회용 수송 포장재를 택배에 적용함으로써 1회용 택배 상자를 줄이고 포장재 재사용 시스템을 구축하기 위해 마련됐다.

다회용 수송 포장재는 이달 중순부터 수원아이파크시티 등 수원시 권선구 지역을 대상으로 적용된다.

시범적용 대상지역에서 롯데마트 등 협약 업계의 온라인 상품을 주문하면 다회용 포장재에 물건을 담아 배송하고, 포장재는 회수·세척해 다시 사용하게 된다.

협약에 참여하는 업계는 다회용 수송 포장재를 사용하면 연간 1회용 택배 상자 약 13만2860개, 66t의 폐기물을 감량할 것으로 기대하고 있다.

환경부는 이번 시범적용 시 보완점과 성과를 평가하고, 현장적용 가능성을 분석해 사업대상지를 단계적 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

조명래 장관은 "한번 쓰고 버려지는 택배 상자를 줄이기 위해 궁극적으로는 다회용 포장재를 사용하는 구조로 변화시켜야 할 때"라고 강조했다.

이어 "이번 협약은 자원순환 사회로의 전환에 동참하는 첫걸음을 내딛는 것"이라며 "이를 계기로 재사용 물류 시스템이 업계 전반으로 확산되기를 기대하고 있다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr