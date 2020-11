'박수현 명예훼손' 강용석측 혐의 부인… "착오에 의한 것"

[아시아경제 조성필 기자] 강용석 변호사 측이 17일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 김선일) 심리로 열린 첫 공판준비기일에서 혐의를 부인했다. 재판 쟁점과 일정을 정리하는 준비기일에는 피고인 출석 의무가 없어 강 변호사는 법정에 나오지 않았다.

강 변호사는 올해 4·15 총선을 앞두고 유튜브 채널 가로세로연구소에서 '박수현 전 청와대 대변인이 여성 문제로 대변인직을 사직했다'고 주장한 혐의(공직선거법 위반·명예훼손)로 지난달 기소됐다. 이날 강 변호사의 변호인은 "박 전 대변인에게 여자 문제가 있었던 것은 사실이고 (대변인 자리가 아닌) 충남지사 후보에서 사퇴한 것으로 알고 있다"며 "(강 변호사의 발언이 허위였다고 하더라도 착오에 의한 것"이라고 했다.

강 변호사는 김세의 전 MBC 기자, 김용호 전 스포츠월드 기자와 함께 총선 기간에 유튜브 방송에서 '옥외대담'을 진행하며 선거법을 위반한 혐의로도 지난 9월 기소됐다. 재판부는 이 사건을 박 전 대변인 명예훼손 사건과 병합해 심리하고 있다. 재판부는 다음 달 15일을 2회 공판준비기일로 지정하고 증거조사 일정을 정하기로 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr