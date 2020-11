무보, 수출 소재기업 찾아 무역보험 활용방안 논의

반도체 소재 수출中企 방문…코로나19 애로 청취

소·부·장 수출경쟁력 강화 총력지원…GVC 재편 대응



[아시아경제 문채석 기자] 한국무역보험공사는 17일 울산에 있는 화학소재 생산 중소기업인 제일화성을 찾아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 어려움을 들었다. 무역보험 지원방안에 현장의 목소리를 반영하기 위해서다.

제일화성은 반도체·디스플레이의 핵심 소재인 에폭시 수지 국산화에 성공한 기업이다. 이날 무보에 최근 영업현황과 해외 시장 개척의 어려움을 설명했다.

무보는 기술력과 성장성을 갖춘 기업이 코로나19에 무너지지 않도록 적극 지원할 것을 약속했다.

임종일 제일화성 대표는 "올해는 코로나19로 중국 수출에 어려움을 겪기도 했지만 무보의 긴급 수출안정자금이 큰 힘이 됐다"며 "온실가스를 쓰지 않는 친환경 에폭시로 해외시장을 개척하고 있지만, 새 바이어의 수출대금 미결제 위험과 추가 생산 설비투자 자금 확보가 고민"이라고 털어놨다.

이에 무보는 수출채권 위험관리 및 조기현금화, 설비투자 자금조달에 필요한 무역보험 제도를 안내했다. 그러면서 "핵심 소재 수출기업의 수출경쟁력 강화 지원에 최선을 다하겠다"고 답했다.

무보는 무역보험 제도를 다각적으로 손질해 소부장 기업의 해외시장 진출 지원을 강화하고 있다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 등의 영향으로 글로벌밸류체인(GVC)이 재편되고 있기 때문이다.

앞서 지난 2월 '수출기반보험' 지원 대상을 확대해 기술력을 갖춘 소재·부품·장비 수출기업이 설비투자 자금을 원활하게 확보할 수 있도록 지원했다.

지난달엔 '수입보험 글로벌공급망'을 출시해 필수 원부자재 수입을 위한 자금조달 지원기능을 강화했다.

이인호 무보 사장은 "코로나19 장기화로 GVC 지형이 바뀌고, 최근 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)이 체결되는 등 대외 통상여건이 급변하고 있다"고 환기했다.

이 사장은 "무보는 현장의 목소리에 항상 귀 기울이고 무역보험 제도를 지속적으로 개선해 우리 소·부·장 기업이 위기 속에서 기회를 찾아 세계로 도약할 수 있도록 밀착지원 하겠다"고 말했다.

