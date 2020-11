‘2020 광진구 마을자치 한마당’ 온라인 개최

16일부터 20일까지 5일간 ‘광진구 마을자치 한마당’ 권역별 개최... 마을공동체·주민자치회 성과 공유…유튜브로 온라인 생중계

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)와 광진구마을자치센터가 16일부터 20일까지 5일간 ‘2020 광진구 마을자치 한마당’을 온라인으로 개최한다.

올해로 6번째를 맞이한 마을자치 한마당은 ‘춤추는 마을, 꿈꾸는 자치’를 주제로 지역 내 마을공동체와 지난해부터 새롭게 시작한 주민자치회의 1년간 성과를 공유하고 격려하는 자리로 마련된다.

이번 행사는 15개 동을 5개 권역으로 나누어 5일간 각 권역의 마을 공간에서 진행, 광진구 마을자치센터 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계돼 누구나 자유롭게 시청할 수 있다.

행사는 16일 구의3동 소재 ‘공간 책바람’을 시작으로 ▲17일 중곡4동주민센터 ▲18일 자양1동 자양스테이션 ▲19일 광장동 책방열음 ▲20일 화양동 주민센터 주민사랑방에서 다채로운 행사들로 꾸려진다.

먼저 행사의 시작을 알리는 오프닝공연과 함께 ▲이야기마당(마을공동체·주민자치회 이야기 나누기) ▲지도마당(권역별 활동지도 그리기) ▲한마당(함께 노래 부르기) 등 주요 행사와 주민들이 참여할 수 있는 이벤트도 진행돼 다양한 즐길거리를 제공한다.

김선갑 구청장은 “이번 마을자치 한마당은 살기 좋은 마을을 만들기 위해 발로 뛴 주민들의 다양한 활동 성과를 공유하기 위해 마련됐다”며 “다사다난했던 올 한 해를 뒤로하며 서로 마음 터놓고 즐거운 시간 보내시길 바란다”고 말했다.

