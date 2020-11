블랙스톤 창업주 슈워츠먼 CEO "트럼프 소송권리 갖고 있어"

재계간담회서 이처럼 밝혀

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 사모펀드 운용사 블랙스톤의 창업주 스티븐 슈워츠먼 최고경영자(CEO)가 "선거를 도둑맞았다"는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 옹호한 것으로 나타났다.

14일(현지시간) 주요외신에 따르면 지난 6일 제프리 소넨펠트 예일대 경영학과 교수가 주최한 재계 간담회에서 슈워츠먼 CEO가 이처럼 발언한 것으로 알려졌다. 이는 화상회의로 진행됐으며 이 자리에는 골드만삭스, 존슨앤드존슨, 월마트 등 미 주요 기업 경영자 약 30여명이 참석한 것으로 전해진다.

회의에 참석한 소식통에 따르면 미국이 쿠데타 발발 위험에 직면해 있다는 주장이 나오자 슈워츠먼 CEO는 그럴 위험은 없다고 반박했다. 슈워츠먼은 월가에서 가장 열성적인 트럼프 후원자 중 한 명으로 꼽힌다.

이어 슈워츠먼은 "트럼프가 선거에 대해 소송 권리를 갖고있다"고도 했다.

그는 이 자리에서 펜실베이니아주의 선거부정 의혹도 제기했다. 슈워츠먼은 "개표 초반에는 트럼프 대통령이 앞섰는데 얼마 지나지 않아 바이든이 승기를 잡은 것이 이상하지 않느냐"고 말했다.

이어 그는 "선거일 이후로도 계속해서 투표용지가 도착했고, 일부는 사망한 사람들의 투표지라는 보도들이 있었다"며 "이는 트럼프 법률팀이 주장하는 것처럼 법정에서 해결돼야 할 문제"라고 강조했다.

앞서 슈워츠먼은 지난 1월 트럼프를 지지하는 '아메리카 퍼스트 액션'에 300만달러를 후원하기도 했다.

이날 화상회의는 많은 재계 지도자들이 바이든 당선인에게 축하의 뜻을 전하고, 원활한 권력이양을 장려하기 위해 바이든의 선거 승리를 지지할 것을 촉구하기로 결의하면서 마무리됐다.

한편 이날 재계 지도자 회동은 '독재에 관해'라는 책을 낸 팀 스나이더 예일대 역사학 교수가 미국의 '쿠데타' 가능성을 거론하는 것으로 시작했다고 소식통들은 전했다.

스나이더 교수는 CEO들에게 "쿠데타를 물리치려면 세계 지도자들을 포함해 여론 지도층의 초기 대응이 중요하다"며 "트럼프가 하려는 것이 작동하지 않을 것으로 생각하고 있더라도 이에대해 다른 이들이 어떻게 반응할지를 그저 지켜만 보지않고 행동에 나서는 것이 중요하다"고 말했다.

그는 "대통령의 수사들과 미국내 반응에 대해 심각한 우려가 있었다"며 "미국내 분열이 더 심각해지면 심각해졌지 완화되지는 않을 것으로 예상됐다"고 전했다.

이어 "CEO들 누구도 분열된 나라를 원하지 않는다"고도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr