KT, 기가와이 가입자 10만 돌파

[아시아경제 구채은 기자] KT가 15일 ‘기가와이 인터넷(GiGA Wi 인터넷)’ 가입자 가 10만명을 넘어섰다고 밝혔다. 출시 4개월여만이다.

기가와이 인터넷은 지난 6월 KT가 업계 최초로 선보인 신개념 와이파이(WiFi) 서비스다. 기존 유선 와이파이 공유기(GiGA WiFi Home ax, 기본 와이파이)에 이동형 와이파이 공유기(GiGA WiFi Buddy, 추가 WiFi)를 추가한 상품이다. 이동형 와이파이로 집 안 어디서나 끊김 없이 무선 인터넷을 사용할 수 있다.

KT는 인터넷 신규 가입자 4명 중 1명은 기가와이 인터넷을 가입하고 있다고 밝혔다. 상품별로 보면, ‘기가와이 인터넷 1G’와 ‘기가와이 인터넷 500M’ 가입 비중이 전체의 95%를 차지하며 고객들의 호응을 얻고 있다. 결합 3년 약정 기준으로 ‘기가와이 인터넷 최대 1G’는 월 3만 4,100원(이하 부가세포함), ‘기가와이 인터넷 최대 500M’는 월 2만 9,700원이다.

KT가 기가와이 인터넷 가입자 252명을 대상으로 실시한 ‘기가와이 인터넷 만족도 조사’에 따르면, ‘매우 만족한다’라고 답변한 고객이 34% 이상이고, ‘만족한다’고 답변한 고객이 41%를 차지했다. ‘추천 의향이 있다’고 답한 가입자는 전체 응답자의 90%를 기록했다.

고객들은 ‘안정적인 무선 연결’과 ‘장소 제약 없는 자유로운 설치’를 기가와이 인터넷의 가장 큰 장점으로 꼽았다. 댁내 이용 고객뿐 아니라, 30~40평 규모의 매장을 운영하는 소상공인들도 참치 통조림 2개 크기의 ‘버디 (110mm*110mm*78mm)’를 자유자재로 옮길 수 있어 맞춤형으로 인터넷 환경을 구현할 수 있다고 답했다.

이성환 5G/GiGA사업본부장(상무)은 “KT는 대한민국 1등 인터넷 사업자로, 언택트 시대 최적의 무선 인터넷 환경을 제공하기 위하여 노력했다”며 “기가와이 인터넷을 시작으로 고객의 삶에 보탬이 되는 혁신 서비스를 제공할 것”이라고 말했다. 이어 2022년 말까지 기가와이 인터넷 누적 가입자 100만명을 달성하겠다고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr