[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시에 4명의 코로나19 확진자가 추가로 발생해 14일 누적 확진자 수는 총 88명이다.

순천 85번 확진자의 감염경로와 동선은 현재 조사 중이다.

86번·87번 확진자는 신한은행 관련 확진자인 광주 517번의 직장동료로 자가격리 중 확진판정을 받아 접촉자나 이동동선은 없다고 밝혔다.

88번 확진자는 광양 35번 확진자의 가족으로 이동동선은 파악중에 있다.

순천시는 이동 동선이 파악되는 대로 시 홈페이지와 재난안전문자를 통해 알려드릴 예정이라며, 동선이 겹치는 시민은 즉시 선별진료소에서 검사를 받아주기를 당부했다.

또한, 주말을 맞이해 모임 등을 자제해 주시고, 가급적 집에 머물러 주기를, 불가피하게 외출을 하는 경우는 마스크를 착용을 당부했다.

