'고등래퍼' 윤병호, 채무 논란 이어 마약까지?… "중학생 때부터 마약 중독 수준"

[아시아경제 최은영 기자] '고등 래퍼'에 출연해 유명세를 얻은 래퍼 불리 다 바스타드(본명 윤병호·20)라고 주장하는 이가 중학생 때부터 약물중독을 겪었다며 자수를 고백해 진위 논란이 일고 있다.

13일 인스타그램 'F.T.W Independent Records' 계정에는 자신을 불리 다 바스타드(본명 윤병호)라고 주장하는 인물이 장문의 글을 올렸다.

그는 "2013년도에 기침약 성분의 코데인이라는 아편 계열 마약류부터 대마초, 스파이스 등등 중학생 때부터 약물중독이 매우 심한 상태였다"라며 "그러나 스스로 인지하지 못한 채 언제든 마음만 먹으면 끊을 수 있다는 착각을 했다"라고 토로했다.

이어 "'고등 래퍼' 출연 이후에는 엘에스디와 엑스터시, 코카인, 케타민 등등 구할 수 있는 약물이란 약물들을 다 구하며 필로폰과 헤로인, 펜타닐 등 너무 많은 마약을 하며 주변 사람들과 가족들에게마저 찢어지는 상처를 줬다"라고 말했다.

또한 "'갱생'이라는 프로그램 이후 마약을 끊으며 끔찍한 통증과 금단 증상을 겪었지만 제 잘못에 대한 죄책감을 마주하는 게 제일 고통스러웠다"라며 "2020년 4월부터 마약을 다 끊은 상태에서 글라인더에 남아있던 대마초를 피운 후 11월 11일 자수를 했다. 소변과 모발을 제출하고 소변에서 THC만 양성이 나와 혹시 오래되어 나오지 않을 마약들도 처벌받기 위해 증거사진을 형사님께 제출했다"라고 전했다.

그는 "너무 많은 신뢰를 잃은 것을 알고 있다. 지금껏 처음으로 진심으로 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다"라며 "제 행동으로 상처받은 모든 분께 죄송하다는 말씀 전하고 싶다. 모든 처벌을 받고 멋있는 모습으로 찾아뵙겠다"라며 글을 마쳤다.

그러나 해당 게시물은 불리 다 바스타드가 기존에 사용하던 계정과 다른 계정에 올라왔다는 점과 현재 삭제된 상태라는 점에서 사실 여부가 논란이 되고 있다.

한편 불리 다 바스타드는 지난 5월에도 330만 원 채무 불이행 논란으로 가수 이로한과 마찰을 빚은 바 있다. 당시 그는 "월세 등 생활고에 시달리고 있었고 대출 신청 승인이 나지 않았다. 몇 년간 약물중독에서 헤어나오지 못했고 현실에서 도망치듯 수십 알씩 복용하며 열등감에 여러 아티스트를 공격하는 발언을 한 뒤 기억조차 하지 못하는 행동을 반복했다"라며 사과했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr