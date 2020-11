경주시, 건천읍 행정복합타운 준공식 … 행정·의료·농업 업무 한곳에

99억 투입 지상 3층, 연면적 3242㎡ 규모

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 13일 주낙영 시장을 비롯해 시·도의원, 지역단체장, 주민 등 200여명이 참석한 가운데 건천읍 행정복합타운 준공식을 열었다.

지난해 7월에 착공, 1년 2개월 공사 끝에 지난 9월에 완공된 신청사는 부지 면적 4439㎡, 연면적 3242㎡, 지상 3층 규모로 행정복지센터와 보건지소, 자치센터 등으로 구성돼 있다. 별도 지원동에는 농민상담소도 입주했다. 총 사업비는 99억원 투입됐다.

행정·의료·농업 등 일상 업무와 함께 풍물·요가·체력 단련(헬스장) 등 읍민들을 위한 각종 주민자치 프로그램을 마련할 수 있는 환경도 갖췄다는 게 경주시의 설명이다.

주낙영 경주시장은 기념사에서 "건천읍은 교통의 요충지이자 신경주역 역세권개발로 획기적인 발전이 기대되는 지역이지만 청사 등 환경이 열악한 실정"이라며 "앞으로 체육공원 조성과 건천천 둔치 조성사업 등 기반시설 조성을 통해 생활여건이 더욱 개선될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr