트럼프 비협조에 바이든측 드디어 '폭발'

인수위 대변인 "안보 정보 차단 우려스러워져"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인의 인수위원회가 도널드 트럼프 정부의 정권인수 지연으로 미국의 국가안보가 위험에 처하고 있다고 압박하고 나섰다.

13일(현지시간) 정치전문매체 더힐에 따르면 젠 사키 인수위 대변인은 브리핑에서 "(승리 이후) 엿새가 지났고 하루가 갈수록 우리 국가안보팀과 대통령 당선인, 부통령 당선인이 정보 브리핑 및 실시간 정보 등에 접근권을 갖지 못하고 있다는 것이 더욱 우려스러워지고 있다"고 말했다.

인수위 요하네스 에이브러햄 고문도 "현재의 기밀 작전이나 막후 대화에 대한 접근 결여는 국가안보와 관련한 미국 국민의 이익을 정말로 위험에 처하게 한다"라고 비판했다.

사키 대변인은 트럼프 행정부의 정권인수 비협조로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 배포도 차질이 빚어질 수 있다는 주장을 제기했다.

사키 대변인은 트럼프 행정부의 정권이양 거부에 대한 법적 대응 가능성은 작게 봤다. 그는 "모든 선택지가 테이블 위에 있지만 그건 분명히 우리가 선호하는 바는 아니다"라고 강조했다.

바이든 당선인은 트럼프 대통령의 비협조로 정보 브리핑을 받지 못하고 있다. 연방조달청의 비협조로 물론 정권 인수에 필요한 기관별 협조도 얻지 못하고 있다. 바이든과 해외 정상과의 통화도 국무부의 지원 없이 전직 외교관들이 일반 전화로 지원하는 상황이다.

당선인이 안보 사안에서 차단되는 상황에 대해 공화당 내에서도 국가안보를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

