광주대 어린이급식관리지원센터, 제2차 운영위원회·식단감수위원회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 위탁·운영하는 어린이급식관리지원센터는 ‘2020년 제2차 운영위원회·식단감수위원회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 회의는 어린이의 균형 성장을 위한 위생과 영양실현을 위한 센터 운영 결과보고, 2021년 사업 발전 방향 등을 논의하기 위해 마련됐다.

관내 어린이집 관계자 및 임원들로 구성된 식단감수위원회를 통해 식단에 대한 진행 사항과 향후 계획에 대해 의견을 듣는 시간도 가졌다.

서동주 어린이급식관리지원센터장은 “매년 정기적으로 실시되는 운영위원회의와 식단감수위원회의가 관내 어린이들의 건강하고 안전한 먹거리 형성에 크게 기여하게 될 것”이라고 말했다.

한편 광주광역시 남구 어린이급식관리지원센터는 지난 2014년부터 지역 어린이집과 유치원, 지역아동센터 등 총 202여 개소를 대상으로 어린이 급식소의 위생·안전 및 영양과 관련한 전문적인 관리와 교육 프로그램 등을 지원하고 있다.

