獨 싸토리우스, 인천 송도 1200억 투자…"셀트리온·삼성바이오에 원자재 공급"

[아시아경제 서소정 기자] 독일 생명과학 기업 싸토리우스가 인천 송도에 1200억원 규모의 설비 투자를 통해 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 4,500 등락률 -1.52% 거래량 1,024,919 전일가 296,500 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락'총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아 close 과 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 8,000 등락률 -1.05% 거래량 72,329 전일가 761,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성 close 에 의약품 생산에 필요한 원·부자재를 공급하기로 했다.

싸토리우스는 12일 인천 송도에 위치한 삼성바이오로직스와 셀트리온 본사를 각각 방문해 원·부자재 공급 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약에 따라 싸토리우스는 일회용백·세포배양배지·필터 등 바이오의약품 원·부자재를 양사에 안정적으로 공급할 계획이다.

싸토리우스는 이를 위해 송도 내 바이오의약 공정분야 주요 제품인 일회용백과 세포배양배지 관련 연구개발 및 제조를 위해 약 1200억원(1억 달러) 규모의 투자를 진행할 예정이다.

싸토리우스는 지난 11월 4일 인천경제청과 송도에 바이오 공정제품 생산과 서비스 시설 건립을 위한 2만4333㎡ 규모의 부지 구입을 위한 투자의향서를 제출했으며, 오는 2022년 공장 완공을 목표로 하고 있다.

1870년 독일에서 설립된 싸토리우스는 생명과학분야 연구와 공정관련 제품, 장비를 공급하고 이와 관련된 기술서비스를 지원하는 글로벌 기업이다.

싸토리우스 한국지사인 싸토리우스코리아바이오텍의 김덕상 대표는 “급속히 발전하는 한국 바이오시장의 잠재력과 바이오 클러스터로서 송도의 매력, 송도 바이오클러스터 내 삼성바이오로직스, 셀트리온 양사의 적극적인 지원에 힘입어 투자를 결정했다"며 "이번 MOU를 통해 고객사에게 보다 빠르고 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

