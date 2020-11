울진군 영농법인 매야식품, '가업승계 농식품 경진대회' 장려상

식품명인 어머니 전통기술 전수받아 아들 '소득 확대'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 영농조합법인 매야전통식품이 농촌진흥청에서 주관한 '2020 농식품 가공·체험 가업승계농 우수사례 경진대회'에서 장려상을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 경진대회 수상작은 자긍심 고취 및 성과 확산을 위해 1차 서류심사와 2차온라인 국민심사로 선정됐다.

매야전통식품은 식품명인 최송자(대표)씨의 전통기술을 전수받아 2017년부터 아들 윤영진씨가 귀농해 가업을 승계한 영농법인다. 기존 조청과 엿 제품은 오프라인 매장 판매위주였으나, 다양한 판로와 디자인 개발 등 안정적인 판매망 확대로 소득이 증대됐다는 게 업체 측 설명이다.

윤영진씨는 "앞으로는 해썹(HACCP) 시설설치 및 온라인 추가 판로구축을 통해 사업을 더 확대하고자 한다. 또한 누구나 다양하게 먹을 수 있는 조청을 개발하기 위해 노력하겠다"는 포부를 전했다.

전은우 농업기술센터 소장은 "지역 농산물 구매로 농가소득을 높이고 지역주민의 일자리 창출에 기여하는 우수 가업승계농이 지속적으로 성과를 낼 수 있도록 많은 지원을 하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr