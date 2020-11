코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락

화이자 백신 영향…대한항공 12% 급등

코스닥지수 1%대 하락…씨젠 7% 급락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 장 초반 하락세를 보이고 있다.

10일 오전 9시 22분 코스피는 전 장보다 0.38%(9,29포인트)오른 2437.91을 기록했다. 이날 지수는 전장대비 0.28%(6.75포인트) 오른 2453.95로 개장한 뒤 소폭 오름세를 보이다 하락 전환했다. 시장에선 개인 홀로 2612억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 784억원, 1785억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 SK하이닉스(1.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 4,000 등락률 +0.53% 거래량 88,038 전일가 761,000 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-9일삼성바이오로직스, 美 바이오사와 580억원 규모 위탁생산 계약 체결외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close (1.84%)가 상승했다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,900 전일대비 300 등락률 -0.50% 거래량 6,875,602 전일가 60,200 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합)외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close (-0.33%), LG화학(-1.77%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 286,500 전일대비 11,500 등락률 -3.86% 거래량 490,595 전일가 298,000 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속 close (-4.03%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 11,500 등락률 -3.10% 거래량 455,057 전일가 371,500 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 71만 4637주 순매도... 주가 37만 500원(0.0%)美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'왓챠, OTT 최초 '카카오톡 선물하기' 공식 입점 close (-3.5%)는 하락했다.

화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신에 대한 기대감이 커지면서 항공·레저 관련 종목들은 큰 폭의 오름세를 보였다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,800 전일대비 3,000 등락률 +13.76% 거래량 10,930,550 전일가 21,800 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 대한항공, 연결로는 3Q 적자…항공화물·구조조정으로 반전해야[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일대한항공, 3분기 영업이익 75억9000만원…전년比 93.6%↓ close 은 전 장보다 12.84% 오른 2만4600원에 거래됐고, 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 10,050 전일대비 1,040 등락률 +11.54% 거래량 549,229 전일가 9,010 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 '홍콩여행' 처럼…진에어, 이색테마 국내선 관광비행 운항진에어, 국내 LCC 첫 美 본토 진출…화물 싣고 LA 운항진에어, LCC 첫 화물전용기-카고시트백 운영 개시 close (10.77%), 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 370 등락률 +15.42% 거래량 1,123,984 전일가 2,400 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日노선 승객 대상 무료 도심셔틀·수하물 25㎏ 제공티웨이항공, 국내선 동계 항공권 특가행사…편도 9900원부터성적은 별로여도 기대감 '쑥쑥' 항공株 close (17.71%) 등도 올랐다.

서상영 키움증권 연구원은 “화이자의 코로나 백신 3차 임상 초기 결과가 예상을 뛰어넘는 효험을 보여준 점은 컨택트 관련 종목의 강세를 이끌 것”이라며 “반대로 시가총액 상위 종목에 포함된 언택트 관련 종목에 대해선 매물 출회가 있을 것”이라고 설명했다.

같은시각 코스닥지수는 전 장보다 1.56%(13.24포인트) 하락한 838.01을 가리키고 있다. 이날 지수는 전장대비 0.82%(6.99포인트) 하락한 844.22로 장을 시작한 뒤 하락 폭을 키우고 있다. 코스닥시장에서도 개인 홀로 1040억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 455억원, 538억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 내림세를 보이고 있다. 씨젠은 전 장대비 6.89% 하락해 25만5900원에 거래됐다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 91,400 전일대비 900 등락률 -0.98% 거래량 427,725 전일가 92,300 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지'땡큐 바이든'…코스피 2400 탈환, 코스닥 850선 근처로 '껑충' close (-1.73%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 162,000 전일대비 6,900 등락률 -4.09% 거래량 85,562 전일가 168,900 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승알테오젠, 바이오시밀러 자회사 알토스바이오로직스 설립 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close (-1.3%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 11,500 등락률 -3.10% 거래량 455,057 전일가 371,500 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 71만 4637주 순매도... 주가 37만 500원(0.0%)美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'왓챠, OTT 최초 '카카오톡 선물하기' 공식 입점 close 게임즈(-2.1%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,400 전일대비 800 등락률 -0.69% 거래량 104,944 전일가 115,200 2020.11.10 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close (-1.82%)도 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr