속보[아시아경제 임주형 기자] 북한에서 지난달 말까지 누적 1만2천여 명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 받았으나 확진자는 없는 것으로 보고됐다고 세계보건기구(WHO) 관계자가 전했다.

에드윈 살바도르 WHO 평양사무소장은 9일(현지시간) 미국 자유아시아방송(RFA)과 인터뷰에서 북한 보건성이 지난달 29일까지 1만2천72명을 대상으로 코로나19 검사를 했으나 모두 음성 판정을 받았다는 보고를 해왔다고 밝혔다.

