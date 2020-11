하나투어, '웰니스 관광' 상품 구매시 국내 편도 항공권 무료 제공

[아시아경제 김흥순 기자] 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 40,400 전일대비 600 등락률 +1.51% 거래량 64,818 전일가 39,800 2020.11.09 14:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"하나투어, 아직까지는 갈길 먼 실적 회복"하나투어, 3Q 영업손실 302억…전년比 적자폭 992%↑하나투어, 외국인 2093주 순매수… 주가 -1.72% close 는 '웰니스' 관광상품을 구매하면 제주·김해 편도 항공권과 지역 상품권 등을 무료로 제공하는 '추천 웰니스 관광지' 행사를 한다고 9일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 선정하는 '추천 웰니스 관광지'는 한방, 힐링·명상, 뷰티·스파, 자연·숲치유 등 네 가지 주제로 이뤄져 있다.

웰니스 센터와 헬스케어 서비스를 갖춘 '제주 We 호텔', 심신 회복과 면역력을 강화시킬 수 있는 '서귀포 치유의 숲', 거제 벨버디어, 통영 나폴리농원, 홍천 힐리언스 선마을 등 48개의 관광지가 있다.

하나투어는 선착순 150명을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다. 하나투어 모바일 앱에서 예약할 수 있다. 오는 13일까지 제주 WE 호텔 또는 취다선 리조트 1박 예약시 2인 제주 편도 항공권을 제공한다. 치유의 숲, 허브동산 예약시에도 제주 편도 항공권을 제공한다. 서귀포 치유의 숲+제주 편도 항공권은 1100원에 선보인다.

16일부터 20일까지는 거제 벨버디어, 오도산 치유의 숲, 통영 나폴리농원, 산청 동의보감촌 예약시 김해 편도 항공권과 지역 상품권을 제공한다. 통영 나폴리농원(편백숲 치유체험권)+지역 상품권 3만원이 1만1000원이다. 23일부터 27일까지는 강원도의 홍천 힐리언스 선마을, 동해 무릉건강숲, 정선 파크로쉬 리조트 등을 예약하면 지역 상품권과 다양한 경품을 제공한다. 전라남도 순천만국가정원·순천만습지, 충청북도 깊은산속옹달샘 등의 상품도 선보인다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr