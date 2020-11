[바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'

바이든 효과 톡톡

셀트리온·씨젠·LG생건 등 상승

[아시아경제 오주연 기자, 박지환 기자] 미국 대통령에 조 바이든 민주당 후보가 당선되면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트주와 중국 소비주인 화장품, 면세, 의류 업종이 수혜주가 될지 주목된다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시35분 기준 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 5,000 등락률 +1.80% 거래량 570,773 전일가 277,500 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 28만 5000원.. 전일대비 2.7%셀트리온 "자가면역질환 치료제 CT-P17 효능·안전성 오리지널과 유사" 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close 은 장중 3.42% 오른 28만7000원에, 씨젠은 2.07% 상승한 28만800원에 거래되는 등 K방역의 대표주자로 꼽히는 진단키트주들이 상승했다. 바이든 당선인은 취임 전부터 전담 태스크포스(TF)를 구성해 코로나19에 적극 대응할 뜻을 내비쳤다. 그는 승리선언에서도 "코로나19를 다룰 전문가 그룹을 곧바로 임명하겠다"고 말했다. 코로나19 대응을 당선 이후 최우선 과제로 삼겠다는 공약을 뒷받침하는 것이다.

특히 모든 미국인을 대상으로 무료 코로나19 진단검사를 하겠다는 공약도 내걸었다. 국내 진단키트 대표주인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 275,900 전일대비 800 등락률 +0.29% 거래량 331,654 전일가 275,100 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 주가 27만 1500원.. 전일대비 -4.84%코스피, 외국인 매수에 상승세...'2430선' 근접'땡큐 바이든'…코스피 2400 탈환, 코스닥 850선 근처로 '껑충' close 은 물론 가장 많은 FDA 긴급사용승인(EUA)을 받은 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 28,700 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 500,504 전일가 28,750 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 엑세스바이오 자회사 웰스바이오, 코로나19 항원신속진단키트 식약처 수출허가 획득엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.1%[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일 close 등 진단키트 관련 기업들의 수출 기회 확대로 이뤄질지 주목되는 이유다.

코로나19 2차 대유행(팬데믹)이 가시화하고 있는 점도 주가에는 긍정적이다. 전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 8일(현지시간) 기준으로 5000만명을 넘어섰다. 지난해 12월말 중국 우한에서 코로나19 발병 사례가 첫 보고된 지 313일, 약 10개월 만의 일이다. 코로나19 첫 발병 이후 179일 만에 1000만명을 달성했던 누적 확진자 수는 지난 8월9일 2000만명, 9월16일 3000만명, 지난달 17일 4000만명에 이르렀다.

선민정 하나금융투자 연구원은 "유럽에서 최근 코로나19 바이러스 2차 재유행이 시작 되면서 전세계 일일 확진자 수가 폭증하고 있다"며 "코로나19 백신 개발이 성공하더라도 진단키트에 대한 수요는 유지될 수 밖에 없어 내년에도 대규모 진단키트 수출이 발생할 것"이라고 밝혔다.

미ㆍ중 무역갈등 이슈가 불거질 때마다 주가가 곤두박질쳤던 중국 관련 소비주들도 바이든 정부에서는 돌발 악재에서 벗어날 수 있을지 관심을 끈다. 트럼프 정부에서 중국과의 관계에서 날이 설수록 국내 화장품, 면세, 의류 등의 중국 소비주들은 롤러코스터를 탔다. 특히 이들은 오는 11일 개막하는 중국 최대 쇼핑축제인 광군제 특수를 앞두고 있어 매출 신장이 기대되고 있다.

LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,522,000 전일대비 4,000 등락률 -0.26% 거래량 9,000 전일가 1,526,000 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 화장품株, 면세점 매출 증가로 내년 실적 상승 기대코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close 과 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 1,000 등락률 +0.61% 거래량 82,195 전일가 164,000 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 화장품株, 면세점 매출 증가로 내년 실적 상승 기대"中광군제 특수 잡자" K뷰티·식품 한정판 출격 '中광군제 정조준'…뷰티업계 특수잡기 총력전 close 등의 화장품 관련주는 상승세다. 지난달 30일 기준 150만원이었던 LG생활건강은 이날 오전 9시40분 152만9000원에 거래됐고, 아모레퍼시픽은 같은 기간 15만8000원에서 16만4500원으로 4.11% 올랐다. 한국콜마(3.75%), 한국화장품(6.61%) 등도 이달 들어 상승했다. 안지영 IBK투자증권 연구원은 "이번 광군절 특수를 앞두고 화장품 수요 회복이 가시적인 상황"이라고 내다봤다.

의류업체들에 대한 전망도 긍정적이다. 지난주 3분기 실적을 발표한 F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,500 등락률 +1.66% 거래량 80,034 전일가 90,300 2020.11.09 11:25 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-6일F&F, 3분기 영업익 126억원…전년대비 61% 감소[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 는 이날 주가가 장중 4% 이상 올랐다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "면세 부진은 이어졌지만 향후 중국 사업에서의 성장 지속 가능성이 기대된다"며 "중국의 최대 쇼핑 행사인 광군제도 머지 않았다"고 기대했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr