국민의힘, 연내 당내 '청년당' 창당한다…추진위 출범

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 올해 안에 당 내 '청년당' 창당을 목표로 8일 추진위원회를 공식 출범했다.

국민의힘 청년당 추진위원회는 이날 오전 10시 여의도 중앙당사에서 1차 회의를 개최했다고 밝혔다. 앞서 지난 5일 당 비상대책위원회에 추진위 구성과 활동계획을 보고한 바 있다.

청년당 창당 추진위는 당 내 청년조직과 청년당원의 의견을 반영해 청년이 주도하는 새로운 청년정치 플랫폼을 만들기 위한 조직이다.

박성민 중앙대학생위원장과 김병욱 의원이 추진위 공동위원장을 맡는다. 황보승희 의원을 비롯해 청년 원외당협위원장, 중앙청년위원회 수석부위원장, 시도당 청년위원장, 청년지방의원, 청년 사무처당직자와 보좌진 등도 위원으로 참여하기로 했다.

추진위에서는 앞으로 온오프라인 토론회, 권역별 간담회를 열고 전국 청년당원의 의견을 수렴하는 절차를 진행할 예정이다.

추진위는 "청년정당의 연내 창당을 목표로 활동에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.

