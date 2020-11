코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감

[아시아경제 박지환 기자] 6일 코스피가 외국인의 나홀로 대규모 순매수에 보합권에서 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.71포인트(0.11%) 오른 2416.50에 장을 마쳤다. 지수는 0.33% 오른 2421.79에 개장했으나 2400선 초반을 중심으로 상승폭을 줄이다가 오후들어 하락 전환하기도 했다.

투자자별로는 외국인이 나홀로 7928억원 순매수를 보이며 지수를 방어했다. 반면 개인과 기관은 각각 7963억원, 32억원 동반 순매도했다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 흐름이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 16,817,496 전일가 60,300 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환대규모 공급계약! 반도체 최대규모 계약 체결! 시원하게 드립니다!삼성전자, 최근 5일 외국인 515만 6573주 순매도... 주가 6만 원(-0.5%) close 와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 4,000 등락률 -0.51% 거래량 156,032 전일가 781,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오로직스, 주가 77만 원.. 전일대비 -1.41%코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환코스피, 외국인 매수에 상승세...'2430선' 근접 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 4,500 등락률 -2.57% 거래량 2,222,383 전일가 175,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.86%코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환'1t 트럭' 포터·봉고도 친환경…전기 화물차 3만대 시대 열린다 close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,526,000 전일대비 4,000 등락률 -0.26% 거래량 19,402 전일가 1,530,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환코스피, 외국인 매수에 상승세...'2430선' 근접"中광군제 특수 잡자" K뷰티·식품 한정판 출격 close 등이 하락했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 2,859,941 전일가 86,100 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환SK하이닉스, 이시간 주가 +0.58%.... 최근 5일 기관 169만 1536주 순매수SK하이닉스, 내년 1월부터 코어타임 폐지 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 5,500 등락률 +2.02% 거래량 1,181,321 전일가 272,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환셀트리온, 주가 27만 3000원.. 전일대비 0.37%셀트리온 "코로나 항체치료제, 경증환자 초기 치료효과 확인" close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 2,000 등락률 +0.67% 거래량 967,610 전일가 299,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 초박빙 대선, 美 증시에선 기술주·韓 친환경주 부활트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close 등이 올랐다. 특히 LG화학은6%대 급등했다.

코스닥은 전일 대비 8.02포인트(0.95%) 내린 836.78에 마감했다. 개인이 6442억원 순매수했으며, 기관과 외국인은 각각 3351억원, 2857억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,150 전일대비 200 등락률 +0.41% 거래량 1,127,315 전일가 48,950 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환카카오게임즈, 외국인 1만 2000주 순매도… 주가 1.12%부진했던 카카오게임즈, 외국인 러브콜에 반등 시동 close (0.41%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 143,700 전일대비 800 등락률 +0.56% 거래량 454,572 전일가 142,900 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 1.58% ↑트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close (0.56%)을 제외한 모든 종목이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr