[아시아경제 구채은 기자] KT는 6일 3분기 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 "B2B 관련해서 170개 적용사례(유즈케이스)가 확보돼 있는 상황이다"고 언급했다.

KT는 "DX서비스 강화해서 B2B 강화해나갈 것이고, AI, 빅데이터, 클라우드로 나눠서 비즈니스모델로 만들어나가고 있다"고 말했다.

그러면서 "B2B 사업에서 네트워크 뿐만 아니라 국가 재난 안전 통신망 해상망 철도망 같은 대규모 국가인프라 사업과 IDC사업을 진행해나갈 것"이라고 덧붙였다.

