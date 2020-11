카카오, 이시간 주가 +3.44%.... 최근 5일 개인 23만 7418주 순매도

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 12,000 등락률 +3.31% 거래량 868,536 전일가 363,000 2020.11.06 10:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 3분기 영업익 1202억원…전년대비 103% 증가트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감카카오, 최근 5일 개인 32만 2603주 순매수... 주가 35만 8000원(+6.39%) close 는 6일 오전 10시 30분 현재 전일보다 3.44% 오른 37만 5500원에 거래되고 있다. 거래량은 82만 5828주로 전일 거래량 대비 78.48% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 12,000 등락률 +3.31% 거래량 868,536 전일가 363,000 2020.11.06 10:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 3분기 영업익 1202억원…전년대비 103% 증가트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감카카오, 최근 5일 개인 32만 2603주 순매수... 주가 35만 8000원(+6.39%) close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

11월 6일 하나금융투자의 황승택 연구원은 '향후 카카오페이의 중국알리페이와의 제휴강화 및 거래금액별 수수료 차별화등을 통해 서비스 확대 및 최적화, 증권계좌 추가 확보를 위한 연말프로모션등을 계획하고 있어 공격적인 성장이 지속될 전망. 모빌리티부문도 카카오T 블루의 확대(13,000대), 카카오택시 스마트호출, 대리운전의 호조로 손익이 빠르게 개선되고 있어 실적 기여도를 높여갈 것.2021년 자회사 상장에 따른 연결가치 재평가도 기대되는 부문. '이라며 카카오의 목표가를 48만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오를 23만 7418주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 11만 9345주 순매수, 12만 7182주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr