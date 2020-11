셀트리온 "코로나 항체치료제, 경증환자 초기 치료효과 확인"

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 500 등락률 +0.18% 거래량 172,132 전일가 272,000 2020.11.06 09:33 장중(20분지연) 관련기사 초박빙 대선, 美 증시에선 기술주·韓 친환경주 부활[K바이오 빅데이터 대상] 국내 포털 기사 수집 단어별 중요도 측정 [K바이오 빅데이터 대상] 항체치료제 개발 속도 '글로벌 톱' close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체 치료제 'CT-P59'의 경증환자를 대상으로 한 임상 1상에서 안전성과 빠른 바이러스 감소 효과를 확인했다.

셀트리온은 6일 "전날부터 이틀간 온라인으로 진행되는 2020 대한감염학회·대한항균요법학회 추계학술대회에서 CT-P59 경증환자 대상 1상 임상 결과를 발표했다"고 밝혔다.

이번 임상은 한국과 유럽 내 3개 임상시험 기관에서 코로나19 초기 경증환자 18명을 대상으로 CT-P59의 안전성과 내약성, 임상 증상 변화와 바이러스 변화를 평가했다.

그 결과 CT-P59 투여로 인한 특이적 이상 사례가 관찰되지 않아 안전성과 내약성이 확인됐다. 약물 투여 이후 증상 회복까지 걸린 평균 시간은 위약군 대비 44% 단축됐다.

CT-P59를 투약받은 환자들은 모두 회복됐지만 위약군 중 일부는 악화됐다. 이번 임상 참여자는 대부분 고령 환자였으며 위약군과 달리 CT-P59 투여 환자 중에는 중증으로 발전한 경우가 없었다. 특히 초기 바이러스 농도가 높았던 환자의 경우 위약군 대비 바이러스가 더 빠르게 감소한 것으로 나타나 CT-P59의 조기 치료 효과를 확인했다는 설명이다.

셀트리온은 현재 한국을 포함한 여러 국가에서 글로벌 임상 2, 3상을 진행하고 있으며 연말까지 중간 결과를 확보할 예정이다. 또한 밀접 접촉자에 대한 예방 임상을 진행해 내년 중 글로벌 승인 신청을 목표로 하고 있다. 치료제 개발이 완료되는 대로 즉각 대량 공급이 가능하도록 지난 9월부터 공정검증배치 생산을 진행하고 있다.

셀트리온 관계자는 "이번 임상 결과를 통해 코로나19 항체 치료제의 조기 투약에 따른 초기 치료 효과를 확인하게 됐다"며 "1상은 환자 수가 상대적으로 적어 결과를 확정적으로 받아들이기에는 한계가 있는 만큼 현재 진행 중인 임상 2상 시험에 더욱 속도를 내겠다"고 했다.

