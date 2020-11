[종합] 주호영 '야권연대' 띄웠지만…안철수·금태섭 응할까

주호영 "뜻 함께 하는 이들 힘 모아야 승리"

안철수, 언론 인터뷰서 "서울시장 출마 생각 없어"

금태섭 "국민의힘, 민주당보다 더 큰 반성 필요"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 일각에서 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거와 관련해 '범야권 연대'가 언급되면서 안철수 국민의당 대표, 금태섭 전 더불어민주당 의원이 주목 받고 있다. 다만 안 대표는 이번 서울시장 선거에 불출마하겠다는 입장을 고수하고 있고, 금 전 의원도 국민의힘 주도의 야권 연대에 참여할 가능성이 크지 않아 난항을 빚을 수 있다는 관측이 나온다.

앞서 주호영 국민의힘 원내대표는 지난 4일 MBC 라디오에 출연해 범야권 단일후보가 출마할 가능성을 언급했다.

이날 주 원내대표는 "안 대표나 금 전 의원이나 모두 이 정권이 하는 것이 잘못하고 있다는 입장이다"라며 "선거는 어차피 제일 중요한 것이 구도라고 하지 않나. 그래서 뜻을 같이 하는 사람들이 단일 후보가 되고, 힘을 모아야 승리 가능성이 높다"고 강조했다.

국민의힘이 안 대표, 금 전 의원 등을 끌어들여 범야권 양대를 형성할 구체적 방안에 대해서는 "(국민의힘) 당헌, 당규가 경선으로돼 있어서 그것을 피하긴 어려울 것"이라면서도 "(경선에서) 당원 (투표) 비율을 낮추고, 일반 국민이나 여론조사 비율을 높이면 결심을 하기 수월할 것이다"라고 설명했다.

야당 일각에서 범야권 연대가 거론되는 것은 다음 서울시장 선거에서 승리하려면 야권이 결집해 '총력전'을 펼쳐야 한다는 위기감이 작용한 것으로 보인다. 다만 실제 야권 연대 형성까지는 난항이 예상된다.

우선 안 대표는 계속해서 서울시장 출마 대신 대선으로 직행하겠다는 입장을 피력해 온 상태다. 안 대표는 지난달 23일 '한국일보'와 인터뷰에서 "(보궐선거) 출마 생각이 없다고 여러 번 말했다"며 "서울시장 선거는 절대 안 나간다"고 일축한 바 있다.

이어 "서울시장이 바꿀 수 있는 것과 대통령이 바꿀 수 있는 것은 범위가 다르다"며 "정권 교체가 되지 않으면 나락으로 떨어지겠다는 위기감이 있다"고 강조했다.

안 대표는 지난 4일 '중앙일보'와 인터뷰에서도 재차 "불출마 의사에 변화가 없고, 합당에 대해서도 고민한 적 없다"고 선을 그었다.

금 전 의원도 국민의힘이 중심이 된 야권 연대에 참여할 가능성은 요원하다는 지적도 나온다. 앞서 금 전 의원이 민주당에서 탈당한 지난달 21일, 일각에서는 금 전 의원의 서울시장 출마설이 제기되기도 했다.

당시 진중권 전 동양대 교수는 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "아직 이런 얘기 하기에는 너무 이른데, 아무튼 그가 나온다면 내 한 표는 그에게 갈 것"이라며 "지지할 후보가 없었는데 마침 잘됐다"라고 공개 지지 의사를 표명하기도 했다.

금 전 의원은 '뉴스1'과 인터뷰에서 서울시장 출마설 관련 질문을 받고 "오늘 탈당했는데 너무 이른 얘기다"라면서도 "앞으로 정치인으로서 우리 사회에 기여할 수 있는 일을 찾을 것"이라고 말했다.

다만 국민의힘 입당 여부를 묻는 질문에는 "국민의힘은 민주당보다도 더 큰 반성과 변화가 필요한 정당"이라며 우회적으로 선을 그었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr