[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일

◆ 넥스트아이=운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 전환사채를 발행한다고 공시. 표면이자율 1%, 만기이자율 6%.

◆ CJ ENM=3분기 영업이익이 전년 동기 대비 10.9% 증가한 710억4900만원으로 잠정 집계됐다고 공시.

◆ 카페24= 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 48.5% 증가한 24억5100만원으로 잠정 집계됐다고 공시.

◆ 에코프로=자회사 에코프로지이엠이 시설자금 조달을 위해 672억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시. 제 3자배정 대상자는 최대주주 에코프로와 BRV Lotus Growth Fund 등이다.

◆ GRT=그레이트리치과기유한공사는 거래소에 상장폐지 관련 이의신청서를 접수.

