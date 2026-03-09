전년 대비 66%↑

D2C 기술 수요 급증

글로벌 전자상거래 플랫폼 ' 카페24 카페24 close 증권정보 042000 KOSDAQ 현재가 27,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,650 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라" 카페24, 올 3분기 영업이익 100억원…전년 동기보다 28%↑ [클릭 e종목]"카페24, 스테이블코인으로 수익구조 한계 돌파" 전 종목 시세 보기 '는 이커머스 전용 앱 마켓 '카페24 스토어'의 지난해 연간 총 거래액이 약 679억원을 기록했다고 9일 밝혔다.

이는 408억원이었던 전년 대비 약 66% 증가한 수치다. 같은 기간 누적 앱 다운로드 수도 26만4517회로, 16만4961회를 기록했던 전년 대비 60.35% 늘었다.

카페24 스토어는 스마트폰 이용자가 모바일 앱마켓에서 필요한 기능을 손쉽게 내려받아 적용하듯, 온라인 사업자가 클릭 몇 번 만에 최신 이커머스 기능을 즉시 자사 쇼핑몰에 적용할 수 있도록 하는 앱 마켓이다. 개발 관련 지식이나 인력이 전혀 없는 사업자도 인공지능(AI) 기반 상품 추천, 고객관계관리(CRM), 마케팅 자동화 등 고도화된 기능을 손쉽게 도입할 수 있다.

카페24 스토어, 2025년 거래액 679억원 돌파. 카페24 AD 원본보기 아이콘

카페24는 AI 도구를 활용해 고도화된 기능을 빠르게 개발하고 이커머스 사업자에게 공급할 수 있는 환경이 조성되면서, 시장에 새로 진입하는 파트너 개발사가 크게 늘었다고 분석했다. 전체 앱 중 AI 기술이 적용된 앱 비중은 약 20%에 달한다. 기존에 강세를 보이던 ▲마케팅 ▲물류 ▲결제 ▲재고관리 등 핵심 솔루션 외에도 ▲AI ▲데이터 분석 ▲CRM 등 다양한 분야의 앱이 대거 출시되면서 생태계가 한층 풍성해졌다는 설명이다.

Advertisement

실제로 카페24 스토어를 통해 손쉽게 기능을 도입하고 매출을 끌어올린 사례가 잇따르고 있다. 헤어케어 브랜드, 라이프스타일 브랜드 등을 운영 중인 커머스 기업 'B'사는 카페24 스토어에서 고객관계관리(CRM) 마케팅 자동화 앱 '핵클'을 도입했다. 핵클 도입 후 쇼핑몰 방문 기록과 구매 이력 등 고객 행동 데이터를 분석해 고객 상태에 맞는 메시지를 자동으로 보낼 수 있게 됐다. 이를테면 장바구니에 상품을 담아 놓고 구매하지 않은 고객에 구매를 독려하는 맞춤 메시지를 자동 발송하는 식이다. 이 메시지를 받은 고객의 약 23%가 실제로 상품을 구매했다. B사는 이러한 자동화 마케팅을 도입한 결과 매출을 목표치 대비 6배 이상 끌어올리는 데 성공했다.

카페24는 각종 기능 개발에 필요한 API(Application Programming Interface)와 개발자 도구(SDK)를 제공하고, 개발자 전용 포털과 문서를 운영해 신규 개발사의 생태계 진입을 촉진하고 있다.

AD

이재석 카페24 대표는 "카페24 스토어의 연간 거래액이 큰 폭으로 성장한 것은 온라인 사업자와 파트너 개발사가 함께 만들어낸 성과"라며 "AI가 일상화되는 시대를 맞아 모든 온라인 사업자가 첨단 기술의 혜택을 손쉽게 누릴 수 있도록 생태계를 더욱 확장하고 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>