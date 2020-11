강경화 장관 "美 대선 결과 확정 아직 섣불러…누가 되든 대비"

"바이든 되더라도 북미관계 원점 회귀하지 않을 것"

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 미국 대선 개표 상황과 관련해 "아직 확정하기에는 섣부르다"고 밝혔다.

강 장관은 5일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 미국 대선 결과를 어떻게 예상하느냐는 김태호 무소속 의원의 질의에 이 같이 답변하면서 "결과가 어떻게 나오든 긴밀한 한미 공조를 지속하면서 우리 외교 현안을 조율하고 있다"고 말했다.

조 바이든 민주당 후보가 당선되는 경우에 대비해 어떤 준비를 하고 있느냐는 김영주 더불어민주당 의원의 질의에 대해 강 장관은 "미국 대선 태스크포스(TF)를 만들어 동향을 파악하고 가능한 결과에 대해 여러 시나리오를 검토했다"고 설명했다.

이어 강 장관은 어떤 후보가 당선이 되든 그간 구축한 채널을 이용해 지속적으로 소통하겠다고 강조했다. 그는 "바이든이 당선되든 도널드 트럼프 대통령이 재선에 성공하든 우리가 가꿔 온 소통 채널이 있다"면서 "그 채널을 이용해 앞으로도 한미공조를 계속할 것"이라고 답변했다.

바이든 후보가 당선되면 트럼프식 톱다운 외교로 북미관계 성과가 원점으로 회귀하는 것 아니냐는 우려에 대해서는 "바이든 측이 한미 공조를 통해 북한의 비핵화와 한반도의 영구적 평화를 성취해야 한다는 점에 공감하고 있다"면서 "북미관계가 원점으로 돌아갈 것으로 생각하지 않는다"고 말했다.

한편 미 대선 이후로 추진되고 있는 방미 일정과 관련해서는 일정을 조정하고 있다고 답변했다.

