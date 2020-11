롯데건설·코오롱글로벌, 대구 효목1동 6구역 시공사로 선정

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설이 코오롱글로벌과 함께 대구 동구 효목1동 6구역 재건축사업 시공사로 선정됐다.

1일 업계에 따르면 전날 대구 인터불고 호텔 컨벤션홀에서 효목1동 6구역 재건축 사업 시공사 선정 총회가 열렸다. 롯데건설과 코오롱글로벌이 참석자 349표 중 311표를 얻어 89.1%의 득표율을 기록하며 수주에 성공했다.

이 사업은 공사비 약 3381억원 규모로 대구 동구 아양로 52길 51 일대 대지면적 약 7만4997㎡를 재건축하는 사업이다. 이를통해 지하 2층~지상 15층 공동주택 18개동, 1386가구를 공급할 예정이다.

롯데건설과 코오롱글로벌은 커튼월룩 등 외관에 차별화를 둔 혁신설계를 적용했으며, 충분한 주차공간 확보 및 금호강 조망이 가능한 스카이라운지와 다양한 커뮤니티 시설을 조성할 예정이다.

롯데건설 관계자는 "대구에서의 풍부한 수주 실적과 검증된 시공능력을 조합이 믿어준 것으로 생각한다"라며 "롯데건설을 신뢰하고 선택해준 조합의 기대에 부응하도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

한편, 롯데건설은 올해 울산 중구 B-05구역 재개발(1602억원), 부산 범일2구역 재개발(5030억원), 갈현1구역 재개발(9255억원), 대구 앞산점보 재개발(1971억원), 대전 가오동2구역 재건축(2016억원), 대구 명륜 재개발(1813억원), 이촌동 현대아파트 리모델링(2947억원) 등 총 2조6325억원의 도시정비사업 수주액을 기록했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr