"가장 역동적인 럭셔리 SUV"…제네시스 'GV70' 디자인 최초 공개

제네시스의 두 번째 SUV…역동성 극대화 '70 라인업'

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스가 연내 출시 예정인 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 'GV70'의 내외장 디자인을 29일 공개했다. GV70는 경쟁이 치열한 중형 SUV 시장에서 고급스러움과 역동적인 디자인의 앞세워 차별화를 이루겠다는 포부다.

GV70는 2021년까지 제네시스가 계획 중인 6개 라인업 가운데 다섯 번째 모델이다. 지난 1월 출시된 GV80에 이은 제네시스 브랜드의 두 번째 SUV로, 역동적인 이미지를 강조한 도심형 럭셔리 SUV다.

전면부는 제네시스 로고의 방패에서 영감을 받은 크레스트 그릴이 헤드램프보다 낮게 위치해 공격적인 이미지를 강조했다. 제네시스 브랜드의 시그니처인 두 줄 디자인의 쿼드램프가 속도감과 역동성을 극대화했으며, 범퍼 하단에는 엔진 하부 보호용 덮개(스키드 플레이트)를 적용해 강인한 이미지를 연출했다. 측면부는 쿼드램프 상단에서 시작돼 차체를 가로지르는 아치형 라인인 ‘파라볼릭 라인’의 우아함에 더해 운동선수의 근육을 연상시키는 볼륨감 있는 리어 펜더가 대비를 이루는 점이 특징이다.

후면부는 두 줄의 얇은 쿼드램프를 적용했으며 모든 기능적 요소를 범퍼에 배치해 심플하고 순수한 이미지를 완성했다. 또 지-매트릭스 패턴을 적용한 범퍼와 독특한 세로형 배기구 등으로 디테일을 채웠다.

내부는 운전자 중심의 실내 구조로 설계됐다. 탑승객의 안락감을 극대화하기 위해 한국 특유의의 ‘여백의 미’를 강조했다. 비행기 날개의 유선형(에어로다이나믹) 조형에서 영감을 받은 스포티한 실내 디자인은 독특한 타원형 요소를 사용해 볼륨감을 살렸다. 슬림한 형태의 송풍구와 이를 가로지르는 얇은 크롬 라인이 양측 문까지 이어져 탑승객을 감싸는 느낌을 구현했다. 중앙부는 액정표시장치(LCD) 터치패드를 확대 적용해 조작버튼 개수를 최소화한 점도 눈에 띈다.

이날 제네시스는 스포티한 감성이 한층 강화된 GV70 스포츠 패키지 적용 모델도 함께 선보였다. 역동성을 강조한 스포츠 패키지 전용 프론트 범퍼와 지-매트릭스 패턴의 전용 21인치 휠이 적용됐으며, 다크크롬 가니쉬와 대구경 배기구가 스포츠 감성을 극대화했다. 내부는 스포츠 전용 내장 컬러와 전용 스티어링휠이 적용된다.

이상엽 제네시스 글로벌 디자인 담당 전무는 “GV70는 '투 라인'과 '윙 페이스' 등 제네시스 고유의 디자인 DNA를 계승하면서도 G70와 함께 제네시스 브랜드의 역동성을 극대화한 70 라인업의 SUV”라며 “한국을 대표하는 럭셔리 브랜드로서 여백의 미를 그대로 표현한 실내 디자인을 통해 프리미엄한 공간 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr