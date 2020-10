신라대 평생교육원, ‘50+생애재설계대학 도시농업실용교육’ 수료식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대(총장 박태학) 평생교육원은 10월 24일 미래항공융합관에서 ‘50+생애재설계대학 도시농업실용교육 2기 수료식’을 했다.

수료식에는 최광준 신라대 평생교육원장과 김상권 50+생애재설계대학 책임교수를 비롯한 교직원과 수강생 등 50여명이 참석했다.

신라대 평생교육원은 4월 11일부터 10월 24일까지 주 2회 수업으로 이번 교육을 진행했다. 양봉, 인삼 재배, 난 재배 등 도시에서 생활하는 사람들이 평소 접하기 어려운 도시농업에 대한 프로그램을 전용 실습장을 활용해 운영했다.

신라대 관계자는 “내실 있는 실습 교육을 통해 도시농업에 필요한 노하우를 전수하고 교육만족도를 높이기 위해 노력한 결과 전체 교육생 50명 중 46명이 수료했다”고 말했다.

50+생애재설계대학 도시농업실용교육은 부산시 노인복지과 주관 사업이다. 신라대는 2019년에 50+생애재설계대학 공모 교육 운영기관으로 지정됐으며, 도시농업 전문가 양성을 위해 부산지역 특성에 맞춘 특색있고 차별화된 교육과정을 운영하고 있다.

