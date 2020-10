서울시 '도시행정 서비스' 모은 스마트서울 전시관 개관

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 27일 서울시청 시민청에 최첨단 스마트 도시 행정서비스와 기술을 망라한 '스마트서울 전시관'의 문을 연다.

주제는 '데이터를 기반으로 시민의 삶이 변화되는 도시, 서울'이다. 전시관은 ▲서울을 수집하다 ▲서울을 살펴보다 ▲시민의 삶을 바꾸다 ▲함께 만들다 등 4개 섹션으로 구성됐다.

서울시는 전시관을 3D, 증강현실(AR) 등을 통해 스마트시티를 체험할 수 있는 공간으로 마련했다. 비대면 관람이 가능하도록 ‘스마트서울 전시관’ 전용 애플리케이션을 통해 전시 가이드를 제공한다.

첫 번째 섹션 서울을 수집하다에선 서울시가 빅데이터를 수집·저장·개방하는 전 과정을 대형 LED 스크린(3m×4m)으로 보여준다. 두 번째 섹션 서울을 살펴보다에서는 디지털 트윈 기술을 통해 서울 전역을 3D로 구현한 지도(S-Map)를 대형 터치화면으로 체험해볼 수 있다.

이밖에 세 번째 섹션 시민의 삶을 바꾸다에서는 가상의 인물이 서울시의 스마트도시 정책을 체험하는 모습을 준비했다.

관람을 원하는 시민은 시민청 홈페이지를 통해 사전 예약하면 된다. 전시관은 월요일~토요일 운영하며 1일 3회(10시, 14시, 16시) 입장은 사전예약자에 한해 가능하다. 관람료는 무료다.

