현대차, 자사주 66만주 우리사주조합에 출연

[아시아경제 한진주 기자] 현대차는 자기주식 66만5980주를 우리사주조합에 출연한다고 26일 공시했다.

현대차는 우리사주 출연을 위해 자사주를 장내 매수 방식으로 취득한 뒤 처분할 예정이다. 취득 예상 기간은 오는 27일부터 오는 12월15일까지다.

취득 예정 금액은 1112억원(주당 16만7천원)이며 처분 예정일은 12월 17일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr