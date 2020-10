[아시아경제 이동우 기자] 안철수 국민의당 대표는 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 방문해 "세계 흐름에 대한 안목과 혁신, 도전정신은 기업뿐만 아니라 우리 정치와 정부가 본받아야만 할 것"이라고 말했다.

안 대표는 삼성의 미래에 대해 "전세계적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 포스트코로나가 곧 다가와 시대가 많이 변화할 것"이라며 "이럴 때 대한민국 대표기업으로서 제대로 적응하고 잘 버텨내는 좋은 기업으로 성장할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

고인과 생전 인연에 대해서는 "따로 뵙지 못했다. 오늘은 정당대표 이전에 새로운 도전과 창업을 통한 혁신을 꿈꾸던 기업가 출신으로서 왔다"고 덧붙였다.

