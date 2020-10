[아시아경제 한진주 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,640 전일대비 15 등락률 -0.32% 거래량 331,358 전일가 4,655 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 최신원 회장, SK네트웍스 3만7000주 장내 매도SK렌터카 "니로EV, 충전료 포함 월 68만원에 빌려보세요"KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close 는 자산효율화 및 투자재원 마련을 위해 계열사 SK디앤디에 서울 중구 남대문로 2가 5-2 SK명동빌딩과 토지를 900억원에 양도한다고 26일 공시했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr