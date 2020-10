[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "앞서 품질비용 충당금 1조2600억원을 3분기 실적에 반영한다고 발표했으나 충당금 환입 등이 있다"며 "이번 실적에 실제 반영된 충당금은 1조131억원"이라고 말했다.

