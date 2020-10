[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "전체 판매에서 RV 차량 비중이 57.8%를 차지하며 전년대비 9.2%포인트 증가했다"며 "K5, 셀토스, 쏘렌토, 텔루라이드 등 주요 신차판매 확대의 영향"이라고 말했다.

