"나를 신고해?"…성범죄 피해 여성 찾아가 흉기 휘두른 40대

[아시아경제 김봉주 기자] 자신을 신고했다는 이유로 성범죄 피해 여성을 찾아가 흉기로 찌른 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 군산경찰서는 살인미수 혐의로 A(43)씨를 조사하고 있다고 26일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 0시40분께 군산시 한 주택에서 30대 여성 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

A씨는 범행 후 119에 전화해 "사람을 죽인 것 같다"고 신고했다.

경찰은 소방당국과 공동대응에 나섰고, 현장에서 A씨를 현행범으로 체포했다.

크게 다친 B씨는 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 과거 B씨가 주거 침입과 강제추행 등 혐의로 자신을 신고해 재판을 받게 되자 이러한 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

그는 "피해자가 사라지면 재판을 안 받을 줄 알았다"는 취지로 진술했다.

경찰은 A씨 등을 대상으로 조사를 마친 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr