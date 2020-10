광주시교육청 ‘2020 사학기관 운영평가’ 우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시교육청은 ‘2020 사학기관 운영평가’ 결과 우수 학교법인으로 죽호학원(금호고 외 3교) 등 14곳이 선정됐다고 26일 밝혔다.

선정된 학교법인은 500만~3500만 원의 지원금(포상금)을 차등 지급받게 된다.

사학기관 운영평가는 사학기관 스스로가 책무성과 민주성을 제고하고 열악한 경영 구조를 개선하려는 자구노력 분위기를 조성해 사학의 건전한 발전을 도모하는 계기를 마련하기 위해 실시되고 있다.

시교육청은 지난해 3월1일~올해 2월29일 1년 동안의 기간 중 31개 학교법인과 63개 사립학교를 대상으로 법인운영, 학교운영, 학교재정 등 3개영역에 25개지표로 평가를 실시했다.

학교법인 최우수기관에는 죽호학원과 숭의학원, 우수 만대학원·보문학숙, 장려 숭일학원·무양서원·청송학원 등 7개 법인이 선정됐다.

사립학교 최우수에는 죽호학원(금호고 등 4)·숭의학원(숭의중 등 2)·만대학원(광덕고 등 2), 우수에는 숭일학원(숭일고 등 2)·무양서원(비아중)·호남기독학원(수피아여고 등 2)·보문학숙(보문고)·정광학원(정광고 등 2), 장려에는 조선대학교(조대부고 등 4교)·살레시오회(살레시오고 등 2교)·석산학원(석산고)·살레시오수녀학원(살레시오여고 등 2교)·설월학원(설월여고 등 2교) 등 13개 학교가 선정됐다.

특히 지난 2018년에 이어 2회째 최우수기관으로 선정된 학교법인 죽호학원은 투명하고 공정한 신규 교원 임용을 위한 교원위탁 채용 실시, 사무직원 공개채용, 장애인 고용의무 준수, 법정부담금 100% 납부 실적 등으로 우수한 점수를 받아 관내 사학의 모범을 보여주고 있다는 평이다.

현석룡 광주시교육청 정책기획과장은 “향후 ‘사학기관 운영평가’ 기준에 교육청 주요정책 등을 반영해 평가의 실효성을 확보하고, 평가 결과를 활용해 사학기관의 책임 경영 강화 및 자구노력 유도를 통해 사학기관의 공공성을 강화해 나갈 계획이다”고 말했다.

