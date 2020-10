함안군, 입곡군립공원 수변데크로드 개통 … 편안하게 절경 감상

총길이 171km, 총사업비 23억5000만원 투입

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 26일 산인면 입곡군립공원 내 조망데크에서 수변데크로드 준공을 기념한 개통식을 가졌다.

이날 개통식에는 조근제 함안군수와 이광섭 함안군의회 의장, 최재호 한국농어촌공사 함안지사장 등 관계자 20여 명이 참석했으며, 사업 경과보고와 기념촬영, 수변데크로드 탐방 등 순서로 진행됐다.

민선 7기 군수 공약사업인 입곡군립공원 활성화 사업의 일환으로 진행된 이번 사업은 2018년부터 올해까지 총사업비 23억5000만원이 투입됐다.

군에 따르면 1차 사업은 군비 12억원을 들여 입곡저수지 내 출렁다리 인근에서 입곡저수지 주차장까지 950m 구간을 지난해에 개통했으며, 올해 2차로 총사업비 11억5000만원을 투입해 아라길 자전거도로 종점부터 출렁다리 인근까지 505m를 완공했다.

이어 저수지 제방 끝단에서 팔각정까지 255m 구간을 조성해 총길이 171km의 수변데크로드를 8월 완공했다. 이중 저수지 제방 끝단에서 팔각정까지 255m의 구간은 한국농어촌공사 함안지사에서 사업비 4억5000만 원을 들여 진행했다.

입곡군립공원은 수려한 자연풍광으로 사시사철 관광객들의 발걸음이 끊이지 않는 명소로 한편의 풍경화 같은 입곡 저수지와 주변 경치가 어우러져 계절마다 색다른 매력을 보여주는 자연 친화적 생태관광지다.

조근제 함안군수는 “이번 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 물심양면으로 아낌없이 지원해준 한국농어촌공사 함안지사에 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로 스카이사이클 설치, 산림욕장 내 편의시설 정비, 야간 볼거리 확충 등 다양한 체험시설과 편의시설을 갖춰 입곡군립공원이 경남의 대표적인 생태관광지이자 자연 친화적 치유의 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr