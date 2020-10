[아시아경제 구은모 기자] 선익시스템 선익시스템 171090 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 230 등락률 -3.61% 거래량 53,303 전일가 6,370 2020.10.26 14:02 장중(20분지연) 관련기사 동아엘텍·선익시스템 컨소시엄, 우진기전 인수 우선협상대상자 선정선익시스템, 주당 100원 현금배당선익시스템 36억원 규모 디스플레이 연구장비 공급 계약 close 은 중국 Yunnan Invensight Optoelectronics Technology Co., Ltd.와 39억4666만원 규모의 마이크로 OLED 디스플레이 소형설비 공급계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 4.5% 규모이며, 계약기간은 내년 2월7일까지다.

