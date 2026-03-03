본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파

김영원기자

입력2026.03.03 08:54

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가 전략산업 한 바구니에 담아
액티브 운용으로 종목 비중 탄력 조정

KB자산운용은 국가 전략산업 내 핵심 기업에 집중 투자하는 ' RISE 코리아전략산업액티브 ETF'가 순자산 1000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.


이는 정책 수혜 기대감과 양호한 수익률이 더해지며 투자 자금이 지속적으로 유입된 결과로 풀이된다. 상장 첫날 개인 순매수 금액이 100억원을 돌파했을 정도로 개인투자자들의 관심도 뜨겁다.

KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파
AD
원본보기 아이콘

정부는 미래 성장동력 확보를 위해 ▲인공지능(AI) ▲바이오(Bio) ▲문화콘텐츠(Contents) ▲방산(Defense) ▲에너지(Energy) ▲제조(Factory) 등 6대 전략 산업(ABCDEF)에 대한 지원을 확대하고 있다. 관련 산업은 글로벌 성장 트렌드와 맞물려 중장기 이익 성장 가시성이 높다는 평가를 받는다. 특히 반도체·AI 인프라, 방산 수출 확대, 에너지 전환 투자, 스마트 제조 고도화 등은 이미 구조적 성장 국면에 진입했다는 분석이 나오고 있다.


'RISE 코리아전략산업액티브 ETF'는 이런 정책 기조에 맞춰 설계한 액티브 ETF다. 단순 산업 분산이 아닌, 정책 효과가 기업 실적과 주가에 반영될 가능성이 높은 종목을 선별해 포트폴리오를 구성하는 것이 특징이다. 시장 환경 변화에 따라 산업과 종목 비중을 탄력적으로 조정하며 기업 실적 개선과 수주 확대, 정책 발표 등의 이벤트 발생 시 기민하게 대응하는 운용 전략을 통해 초과 성과를 추구한다.


투자 비중은 삼성전자 (21.37%), SK하이닉스 (13.16%), 선익시스템 (5.49%), 삼양식품 (4.88%), 기아 (4.87%), 효성중공업 (4.67%), LS ELECTRIC (3.80%), 한스바이오메드 (3.77%), 티에스이 (3.71%), S-Oil (3.41%) 순이다.

수익률도 우수하다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난달 27일 기준 최근 1개월 수익률은 30.65%로, 같은 기간 코스피 (KOSPI) 지수 상승률(27.43%)을 웃돈다.


육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 코리아전략산업액티브 ETF'는 국내 전략산업의 핵심 기업들을 하나의 상품에 담은 액티브 ETF"라며 "코스피와 코스닥 구분을 넘어 경쟁력 있는 종목을 선별해 투자함으로써 정책 모멘텀과 기업 펀더멘털을 동시에 반영하는 투자 대안"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기