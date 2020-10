신안교육지원청, 학교폭력 예방 및 금연 캠페인 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 신안교육지원청은 지난 23일 신안 지도읍 전통시장에서 초·중·고 교직원과 신안군청소년상담복지센터, 목포경찰서 등 유관기관 40여 명이 참여한 가운데 학교폭력 예방과 금연 캠페인을 실시했다고 26일 밝혔다.

이날 캠페인은 민·관 합동으로 지역민과 상인들에게 학교폭력에 대한 경각심을 일깨우고 밝은 지역 학교 분위기를 위해 합동으로 진행했다.

교직원들은 특별히 제작한 학교폭력 예방 홍보물과 마스크를 지역주민과 학생들에게 직접 배부해 큰 호응을 얻었다.

김재흥 교육장은 “신안 지역민들과 함께한 이번 캠페인이 학교폭력 예방의 올바른 인식과 금연문화 확산에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 유관기관과 학교폭력 예방, 흡연예방 지역연합 캠페인을 지속적으로 진행할 예정이다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr