곡성군, 세계축제협회 ‘피너클어워드’ 수상

전남도 최초 ‘곡성세계장미축제 홍보디자인물 부문’ 동상





[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 지난 23일 개최된 ‘제14회 피너클어워드 한국대회’에서 곡성군이 전남 최초로 홍보디자인물 부문 동상을 받았다.

26일 곡성군에 따르면 피너클어워드는((IFEA World) 세계축제협회가 1956년에 설립해 주관하고 있으며 전 세계 5개 대륙 중 50여 국의 나라가 회원국으로 3000여 명의 정회원과 50000명의 준회원을 보유하고 있는 단체다.

우리나라에서는 2013년부터 피너클어워드 한국대회가 열리고 있다. 경쟁력 있는 국내 축제를 발굴해 우리나라 축제의 글로벌화를 앞당기는 데 일조하고 있다.

곡성군 문화체육과 김록규 과장은 “곡성세계장미축제가 이런 의미 있는 상을 받게 된 것은 전 직원이 합심해 축제를 준비한 노력의 결과라고 생각한다”고 소감을 밝혔다.

이어 “올해는 코로나19로 부득이하게 축제가 취소됐지만 앞으로도 차별화된 축제 콘텐츠를 확대해 대한민국 대표축제로 발돋움시키겠다”고 덧붙였다.

