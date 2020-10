맞춤 정장이 3일만에 나온다? ‘스피드팩토어’ 26일 부산에 등장

㈜파크랜드, 개인맞춤형 의류제작 스피드 팩토어 오픈

패션과 ICT 융합 의류제작 파크랜드 반여점에서 개소식

정승일 산업부 차관·박성훈 부산시 경제부시장 참석

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 정장을 맞춤 제작하면 사흘만에 소비자 품에…. 패션과 정보통신기술(ICT)이 융합한 맞춤형 ‘정장패션 스토어’가 부산에 등장했다.

부산시는 정장을 원스톱으로 주문-제작할 수 있는 ㈜파크랜드의 맞춤형 남성정장 매장인 ‘개인맞춤형 의류제작 스피드 팩토어’가 26일 오후 2시 첫선을 보인다고 밝혔다.

이 매장은 단일 매장에서 주문-제작-유통이 가능한 파크랜드의 생산시스템에 부산의 정보통신기술(ICT) 기술을 접목했다.

개인 맞춤정장의 제작 기간을 기존 14일에서 3일로 획기적으로 단축한 스피드 팩토어이다. 개소식에는 정승일 산업통상자원부 차관과 박성훈 부산시 경제부시장이 참석한다.

의류 제작에 3D바디스캐너, 3D 가상의상 소프트웨어(CLO), AR피팅시스템 등이 활용된다.

팩토어는 팩토리와 스토어가 결합한 것으로 기존 스마트팩토리의 생산공정 자동화 기반 위에 섬유패션산업의 B2C 특성을 살려 매장에서 소비자 주문을 받아 ‘수요자 맞춤형 제품 생산’을 추구한다.

개인맞춤형 의류제작 시범매장은 지난해 4월 ‘Within 24, Show your style!’라는 이름으로 서울 동대문에서 최초 개장해 시범운영됐고, 올해는 민간 주도로 부산 파크랜드 반여점에 2호점을 개장했다.

이날 행사에서는 부산지역 대학 취업준비생과 현장실습생 7명에게 가상의상 제작과정을 체험하도록 하고 주문한 맞춤정장을 무료로 증정하는 등 실제 소비자를 대상으로 이벤트도 마련한다.

정승일 산업부 차관은 “스피드 팩토어 시범매장으로서 제조환경 개선과 생산성을 높이고, 일자리 창출 등의 성과 확산을 통해 국내 패션산업의 미래 시장을 선도하길 기대한다”며 “의류산업도 디지털 전환 방향성을 논의하고 실행을 촉진할 계획”이라고 말했다.

박성훈 부산시 경제부시장은 “스피드 팩토어 시범매장이 저가 중국제품의 시장 잠식을 막고, 침체한 부산 섬유패션산업의 부흥과 관련 기업의 경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr