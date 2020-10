[아시아경제 구은모 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 4,225 전일대비 30 등락률 +0.72% 거래량 446,758 전일가 4,195 2020.10.26 10:23 장중(20분지연) 관련기사 쌍용차, '임영웅x렉스턴 온라인 쇼케이스' 티켓 1분만에 매진쌍용차, 커뮤니티 활발... 주가 4.66%.자율주행차의 선두!! 국내유일 자율주행 SCC자회사 생산 80% 점유중! close 는 올해 3분기 연결 기준 영업손실이 지난해 같은 기간보다 11.4% 감소한 931억9100만원으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7056억9600만원으로 15.6% 줄었고, 당기순손실은 1024억3700만원으로 5.0% 감소했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr