KB국민은행, 자산관리·생활·상속 원스톱 해결 KB내생애신탁 출시

"인생 종합 솔루션 상품"

5억원 이상 가입 고객 대상 이벤트 진행

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 자산관리, 생활, 상속까지 원스톱으로 해결할 수 있는 종합 솔루션 상품 ‘KB내생애(愛)신탁’을 출시했다고 26일 밝혔다.

KB내생애신탁은 초고령 사회의 진입, 저출산, 1인 가구 증가의 사회 변화에 맞춰 출시된 상품이다. 평소에는 투자를 통한 자산의 운용이 가능하고, 건강악화 시에는 의료비나 생활비를 안정적으로 지급받을 수 있으며, 사후에는 상속이나 기부 등 자산의 처리에 대한 설계가 가능하다.

가입 고객은 ▲건강검진 우대 ▲명의(名醫) 찾기 ▲질환맞춤 전문병원 예약 등 의료 편의를 위한 행복건강서비스의 혜택이 있다. 또한 전문가의 자산관리 및 상속·증여 컨설팅서비스와 치매 발병 대비 성년후견제도지원 등의 부가서비스도 제공받을 수 있다.

더불어 신상품 출시를 기념해 11월말까지 5억원 이상 가입 고객을 대상으로 서울 서초구 소재 고품격 요양시설인 KB골든라이프케어 서초빌리지 입주를 위한 추첨권 제공 이벤트를 진행할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “초고령사회 진입을 대비해 고객과 함께 든든한 노후를 고민하기 위해 출시된 상품"이라며 “앞으로도 고객의 예상치 못한 어려움에 대비하는 금융솔루션을 제공하기 위해 노력하겠다”고 전했다.

