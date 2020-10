인천콘텐츠코리아랩, 27일 '콘텐츠 크리에이티브 콘서트' 개최

비보이 여행 크리에이터 '브루스리' 출연

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 운영하는 인천콘텐츠코리아랩은 오는 27일 오후 7시 온라인을 통해 '콘텐츠 크리에이티브 콘서트'를 연다.

'비보이가 여행 크리에이터로 사는 법'을 주제로 비보이 여행 크리에이터 '브루스리'가 출연하는 이번 오픈 강좌는 비대면 유튜브 실시간 스트리밍으로 진행된다.

세계적인 비보이팀 '겜블러 크루'의 창단 멤버인 브루스리는 그동안 비보이 세계 대회에서 30회 이상 우승을 휩쓴 실력자로, 유튜브 채널 '비보이의 세계일주' 운영으로 구독자 23만 명을 보유하고 있다.

그는 이 채널을 통해 450일간 세계여행을 하며 현지인들과의 공연, 강습, 방송 출연 등 춤과 여행을 섞은 콘텐츠를 선보여 호응을 얻고 있다.

인천콘텐츠코리아랩 홈페이지(www.inckl.or.kr)를 통해 참여 신청을 하면 누구나 유튜브 실시간 스트리밍 접속 주소를 받아 볼 수 있다.

